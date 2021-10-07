Гус Тиль стал лучшим игроком сентября в чемпионате Нидерландов

Хавбек голландского «Фейеноорда» Гус Тиль, который был арендован прошлым летом у «Спартака», признан лучшим игроком сентября в чемпионате Нидерландов. Об этом информирует «Инстаграм» Эредивизи.

В сентябре 23-летний хавбек забил 4 мяча в трёх поединках. Тиль также является лучшим бомбардиром лиги. Он забил 6 голов в нынешнем чемпионате.

Тиль стал футболистом «Спартака» летом 2019 года. До этого он выступал за «АЗ Алкмар». Соглашение с «красно-белыми» рассчитано до 30 июня 2023 года. Гус стал самым дорогим новичком в истории московской команды. Вскоре игрок был арендован «Фейеноордом».