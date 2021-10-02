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Чемпионат Голландии. Эредивизие

«Барселона» начала переговоры с голландским тренером

02 Октября 2021 • 13:56 Комментировать (1)

Голландский специалист Эрик тен Хаг может сменить своего соотечественника Рональда Кумана на посту главного тренера каталонской «Барселоны». Об этом рапортует Catalunya Radio.

Журналисты утверждают, что нынешний наставник амстердамского «Аякса» стал очередной целью «сине-гранатовых». Клуб уже вступил в предварительные переговоры с тен Хагом.

Стоит отметить, что действующее соглашение Эрика с «Аяксом» рассчитано до середины 2023 года.

В последнее время на пост рулевого каталонского гранда сватали многих известных тренеров. Сообщалось об интересе к Роберто Мартинесу, Тьерри Анри, Томасу Тухелю, Юргену Клоппу и Хави Эрнандесу.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Эрик тен Хаг
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