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Чемпионат Голландии. Эредивизие

​«Барселона» поборется с «Баварией» за Антони слухи

29 Сентября 2021 • 11:35 Комментировать

«Аякс» умеет не только воспитывать талантливых футболистов, но и находить их за рубежом. Вингер Антони, которого амстердамцы приобрели у «Сан-Паулу» год назад, уже находится на карандаше ведущих клубов Европы.

Антони уже связывали с «Баварией», а теперь UOL Esporte сообщает об интересе «Барселоны». Каталонцы внимательно следят за 21-летним вингером и будут готовы побороться за него на рынке.

В семи матчах за «Аякс» в текущем сезоне Антони записал на свой счёт 2 гола и 2 голевых паса. Эксперты из transfermarkt оценивают игрока в 25 миллионов евро. При этом амстердамский клуб будет требовать за игрока куда большую сумму.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Барселона Трансферы футбола - лето 2022 Антони
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