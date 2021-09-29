«Аякс» умеет не только воспитывать талантливых футболистов, но и находить их за рубежом. Вингер Антони, которого амстердамцы приобрели у «Сан-Паулу» год назад, уже находится на карандаше ведущих клубов Европы.

Антони уже связывали с «Баварией», а теперь UOL Esporte сообщает об интересе «Барселоны». Каталонцы внимательно следят за 21-летним вингером и будут готовы побороться за него на рынке.

В семи матчах за «Аякс» в текущем сезоне Антони записал на свой счёт 2 гола и 2 голевых паса. Эксперты из transfermarkt оценивают игрока в 25 миллионов евро. При этом амстердамский клуб будет требовать за игрока куда большую сумму.