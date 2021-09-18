«Аякс» забил 9 мячей «Камбюру»

Матч пятого тура чемпионата Голландии между лидерами из «Аякса» и середняками из «Камбюра» завершился беспощадным разгромом. Лучшая команда прошлого сезона забила сразу 9 безответных мячей в ворота гостей. Дубль на счету Давида Нереса.
«Аякс» лидирует с 13 очками и разницей мячей 22-1.
Протокол игры
|(1:0) Тимбер Юррьен 16'
|(2:0) Бергёйс Стивен 19'
|(3:0) Мазрауи Нуссер 29'
|(4:0) Нерес Давид 38'
|(5:0) Тадич Душан 60'
|(6:0) Дарами Мохаммед 64'
|(7:0) Алле Себастьян 67'
|(8:0) Перейра Данило II 76'
|(9:0) Нерес Давид 84'
Пасвер Ремко • Мазрауи Нуссер 46' ( Шуурс Перр ( 46') • Тимбер Юррьен • Мартинес Лисандро • Тальяфико Николас 62' ( Дарами Мохаммед ( 62') • Альварес Эдсон 62' ( Тейлор Кеннет ( 62') • Бергёйс Стивен • Гравенберх Райан • Нерес Давид • Алле Себастьян 72' ( Перейра Данило II ( 72') • Тадич Душан 62' ( Блинд Дэйли ( 62')
Запасные: Charlie Setford • Гортер Джей • Кудус Мохаммед • Антони
Стивенс Сонни • Шмидт Доке • Макинтош Келвин • Тол Марко • Бангура Алекс • Худемакерс Меес • Брей Майкл 74' ( Паулиссен Митчелл ( 74') • Якобс Ями 46' ( Ван дер Мер Йондли ( 46') • Маулун Робин 82' ( Самбисса Давид ( 82') • Каллон Исса 67' ( Киш Тамаш ( 67') • Tom Boere 82' ( Крастев Филип ( 82')
Запасные: Гюллит Максим • Хендрикс Сэм • Бос Питер • Яспер тер Хейде • Миннема Бретт • Доодеман Ник
18 сентября. Стадион "Йохан Кройф Арена" (Амстердам).