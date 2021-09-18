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Голландия

«Аякс» забил 9 мячей «Камбюру»

18 Сентября 2021 • 22:58 Комментировать
Аякс
9:0
Камбюр
окончен

Матч пятого тура чемпионата Голландии между лидерами из «Аякса» и середняками из «Камбюра» завершился беспощадным разгромом. Лучшая команда прошлого сезона забила сразу 9 безответных мячей в ворота гостей. Дубль на счету Давида Нереса.

«Аякс» лидирует с 13 очками и разницей мячей 22-1.

Протокол игры  
Аякс 9:0 Камбюр
(1:0) Тимбер Юррьен 16'    
(2:0) Бергёйс Стивен 19'    
(3:0) Мазрауи Нуссер 29'    
(4:0) Нерес Давид 38'    
(5:0) Тадич Душан 60'    
(6:0) Дарами Мохаммед 64'    
(7:0) Алле Себастьян 67'    
(8:0) Перейра Данило II 76'    
(9:0) Нерес Давид 84'    
Пасвер Ремко Мазрауи Нуссер   46' (Шуурс Перр (   46') Тимбер Юррьен Мартинес Лисандро Тальяфико Николас   62' (Дарами Мохаммед (   62') Альварес Эдсон   62' (Тейлор Кеннет (   62') Бергёйс Стивен Гравенберх Райан Нерес Давид Алле Себастьян   72' (Перейра Данило II (   72') Тадич Душан   62' (Блинд Дэйли (   62')
Запасные: Charlie Setford Гортер Джей Кудус Мохаммед Антони
Стивенс Сонни Шмидт Доке Макинтош Келвин Тол Марко Бангура Алекс Худемакерс Меес Брей Майкл   74' (Паулиссен Митчелл (   74') Якобс Ями   46' (Ван дер Мер Йондли (   46') Маулун Робин   82' (Самбисса Давид (   82') Каллон Исса   67' (Киш Тамаш (   67') Tom Boere   82' (Крастев Филип (   82')
Запасные: Гюллит Максим Хендрикс Сэм Бос Питер Яспер тер Хейде Миннема Бретт Доодеман Ник
18 сентября. Стадион "Йохан Кройф Арена" (Амстердам).

 

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окончен Херенвен 1:0 Фортуна Ситтард
окончен Виллем II 2:1 Гронинген
окончен Аякс 9:0 Камбюр 1.07 11 22
Идет 69 минута Утрехт 1:1 Ваалвейк 1.34 4.9 8.2
19.09  13:15 Гоу Эхед Иглс ... ПЕК Зволле 2.38 3.45 2.75
19.09  15:30 ПСВ ... Фейеноорд 1.74 3.7 4.4
19.09  17:45 Витесс ... Твенте 1.93 3.55 3.65
19.09  17:45 Хераклес ... АЗ Алкмаар
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