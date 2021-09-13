​УЕФА заставил «Аякс» изменить форму, созданную в честь Боба Марли

Несколько недель назад «Аякс» представил форму, созданную в честь Боба Марли. В районе воротника сзади на футболке изначально были изображены три птички. Это была отсылка к одной из песен Марли, играющей на домашнем стадионе амстердамского клуба. Впрочем, «Аяксу» пришлось убрать изображение трёх птичек.

«УЕФА допускает размещение на форме логотипа клуба, логотипа технического спонсора и логотипа главного спонсора. Другие выражения не допускаются», - сказали в клубе, отвечая на вопрос сайта Ajax Life.

Ближайший матч «Аякс» проведёт 15 сентября против «Спортинга» в Лиге чемпионов.