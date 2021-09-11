Овермарс готов рассмотреть предложения от «Барселоны» и «Арсенала»

Футбольный функционер Марк Овермарс, который занимает пост спортивного директора в амстердамском «Аяксе», высказался о возможной смене клуба. Ходят слухи, что голландца хотят пригласить на работу в лондонский «Арсенал» и каталонскую «Барселону».

«Мне нужно принять решение: либо я отправляюсь за границу, либо продолжаю работать в Амстердаме. Что касается «Барсы» и «канониров», мне интересны оба клуба. Думаю, моя семья предпочла бы переехать в Испанию. Там комфортнее», - приводит слова Овермарса Mundo Deportivo.

48-летний специалист работает в структуре амстердамского «Аякса» с 2012 года.