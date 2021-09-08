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Голландия

Тадич - лучший игрок сезона в Голландии

08 Сентября 2021 • 23:34 Комментировать
ПЕК Зволле
...
Аякс
14.00 6.90 1.20
11.09 19:45

Во вторник сборная Голландии разгромила турецких соперников (6:1) в квалификации чемпионата мира по футболу 2022 года. А на следующий день определялись имена лучших футболистов Эредивизие прошлого сезона.

Полузащитник «Аякса» Райан Гравенберх был назван лучшим молодым игроком прошлого сезона. 19-летний центральный полузащитник забил 5 мячей в 47 матчах в футбольном году 2020/21.

Лучшим игроком признан Душан Тадич, также представляющий «Аякс». 32-летний вингер в прошлом сезоне провел 51 матч (22 гола и 26 ассистов).

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Аякс Душан Тадич
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