Тадич - лучший игрок сезона в Голландии

Во вторник сборная Голландии разгромила турецких соперников (6:1) в квалификации чемпионата мира по футболу 2022 года. А на следующий день определялись имена лучших футболистов Эредивизие прошлого сезона.

Полузащитник «Аякса» Райан Гравенберх был назван лучшим молодым игроком прошлого сезона. 19-летний центральный полузащитник забил 5 мячей в 47 матчах в футбольном году 2020/21.

Лучшим игроком признан Душан Тадич, также представляющий «Аякс». 32-летний вингер в прошлом сезоне провел 51 матч (22 гола и 26 ассистов).