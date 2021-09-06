Голкипер Онана, отбывающий дисквалификацию за допинг, договорился с «Интером»

25-летний камерунский голкипер Андре Онана, отбывающий дисквалификацию за употребление запрещенных препаратов, покинет амстердамский «Аякс» следующим летом. Об этом рапортует Corriere dello Sport.

Новым местом работы африканского вратаря станет миланский «Интер». «Нерадзурри» провели переговоры с футболистом и договорились с ним о подписании трудового договора.

Андре выступает за голландский коллектив с января 2015 года. Его контракт с клубом рассчитан до середины 2022 года.

В минувшем сезоне Онана сыграл 20 матчей в чемпионате Голландии, в которых пропустил 15 голов.