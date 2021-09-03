Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 151 Комментарии
Голландия

​В «Аяксе» высказались о будущем Онана, отбывающего дисквалификацию за допинг

03 Сентября 2021 • 21:05 Комментировать

Голкипер Андре Онана отбывает дисквалификацию за допинг. Вернуться на футбольное поле 25-летний камерунец сможет только в ноябре.

Между тем, спортивный директор «Аякса» Марк Овермарс высказался о будущем Онана. Действующий контракт футболиста с амстердамским клубом рассчитан до конца текущего сезона.

«Будет ли продлён контракт с Онана? В футболе бывает всякое, но я не думаю, что это случится. Если мы продадим его зимой, то это должно быть предложение за хорошую сумму денег. В противном случае Онана уйдёт летом в качестве свободного агента», - рассказал Овермарс пресс-службе «Аякса».  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Аякс Марк Овермарс Андре Онана
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Сентября
21:05 · Голландия. Эредивизие
​В «Аяксе» высказались о будущем Онана, отбывающего дисквалификацию за допинг
15:59 · Голландия. Эредивизие
«Наполи» составит «Интеру» конкуренцию в борьбе за Онана
02 Сентября
11:29 · Голландия. Эредивизие
Голкипер Онана, дисквалифицированный за допинг, перейдёт в «Интер»
01 Сентября
09:06 · Голландия. Эредивизие
ПСВ арендовал форварда «Бенфики», которым интересовался «Зенит» официально
31 Августа
17:34 · Голландия. Эредивизие
Полузащитник ПСВ перешёл в «Ювентус» 1 официально
30 Августа
22:38 · Англия. Премьер-лига
Тальяфико в скором времени пополнит ряды «Вест Хэма» слухи
21:55 · Голландия. Эредивизие
«Аталанта» объявила о подписании Копмейнерса официально
21:41 · Голландия. Эредивизие
Бразильский нападающий, которого хотел купить «Зенит», предпочёл перейти в ПСВ слухи
29 Августа
17:33 · Голландия. Эредивизие
«Фейеноорд» оступился, «Аякс» забил 5 мячей «Витессу» 1
17:17 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» согласовал переход игрока «Утрехта»
28 Августа
23:12 · Голландия. Эредивизие
ПСВ разобрался с «Гронингеном» в голевой перестрелке
22:05 · Голландия. Эредивизие
«Аталанта» близка к подписанию полузащитника АЗ
14:07 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» попытается переманить лидера «Аякса» 1 слухи
27 Августа
14:25 · Россия. Премьер-лига
Агент нападающего «Утрехта» подтвердил интерес со стороны «Локомотива» эксклюзив
14:13 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» заинтересован услугами форварда «Утрехта» слухи
Все новости
Рекомендуем
 