​В «Аяксе» высказались о будущем Онана, отбывающего дисквалификацию за допинг

Голкипер Андре Онана отбывает дисквалификацию за допинг. Вернуться на футбольное поле 25-летний камерунец сможет только в ноябре.

Между тем, спортивный директор «Аякса» Марк Овермарс высказался о будущем Онана. Действующий контракт футболиста с амстердамским клубом рассчитан до конца текущего сезона.

«Будет ли продлён контракт с Онана? В футболе бывает всякое, но я не думаю, что это случится. Если мы продадим его зимой, то это должно быть предложение за хорошую сумму денег. В противном случае Онана уйдёт летом в качестве свободного агента», - рассказал Овермарс пресс-службе «Аякса».