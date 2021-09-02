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Голландия

Голкипер Онана, дисквалифицированный за допинг, перейдёт в «Интер»

02 Сентября 2021 • 11:29 Комментировать

Камерунский голкипер Андре Онана покинет амстердамский «Аякс». Африканец, который в данный момент отбывает дисквалификацию за использование запрещенных веществ, решил не продлевать трудовой договор с голландским грандом. Контракт истекает летом следующего года.

25-летний вратарь продолжит карьеру в итальянской Серии А, об этом рапортует в твиттер-аккаунте журналист Николо Скира. Новым местом работы Онаны станет миланский «Интер». Чемпион Италии предложил Андре контракт до 2026 года.

Голкипер выступает за «Аякс» с 2015 года. Его дисквалификация истекает в феврале 2022 года.

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Интер Милан Андре Онана
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