Голкипер Онана, дисквалифицированный за допинг, перейдёт в «Интер»

Камерунский голкипер Андре Онана покинет амстердамский «Аякс». Африканец, который в данный момент отбывает дисквалификацию за использование запрещенных веществ, решил не продлевать трудовой договор с голландским грандом. Контракт истекает летом следующего года.

25-летний вратарь продолжит карьеру в итальянской Серии А, об этом рапортует в твиттер-аккаунте журналист Николо Скира. Новым местом работы Онаны станет миланский «Интер». Чемпион Италии предложил Андре контракт до 2026 года.

Голкипер выступает за «Аякс» с 2015 года. Его дисквалификация истекает в феврале 2022 года.