Бразильский форвард Карлос Винисиус, интерес к которому проявлял петербургский «Зенит», переехал из Португалии в Голландию. Новым местом работы 26-летнего исполнителя стал ПСВ, об этом отрапортовала пресс-служба клуба.

Винисиус будет выступать за коллектив из Эйндховена на правах аренды. Трудовое соглашение рассчитано до лета 2023 года. Полноценными правами на игрока владеет лиссабонская «Бенфика».

В минувшем сезоне Карлос также играл в аренде – футболист защищал цвета лондонского «Тоттенхэма». Нападающий принял участие в девяти матчах Премьер-лиги, записав на свой счет один забитый мяч.