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Голландия

«Аталанта» близка к подписанию полузащитника АЗ

28 Августа 2021 • 22:05 Комментировать
Херенвен
...
АЗ Алкмаар
3.55 3.70 2.00
Через 19 ч. 13 мин.

Хавбек АЗ Алкмаар Тен Копмейнерс находится в шаге от перехода в состав топового клуба Серии А.

«Аталанта» намерена успеть до срока окончания регистрации новых футболистов провернуть трансфер ещё одного игрока средней линии. В планы бергамасков входит приглашение ведущего хава АЗ Тена Копмейнерса. Он может стать уже четвёртым голландцем в составе и составить компанию Мартену де Рону, Хансу Хатебуру и Сэму Ламмерсу.

По информации Фабрицио Романо, «чёрно-синие» договорились с 23-летним игроком о сотрудничестве до 2026 года.

Ранее поступили сведения о намерениях «богини» усилиться вингером «Шахтёра» Манором Соломоном.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта АЗ Алкмаар Трансферы футбола - лето 2021 Тен Копмейнерс
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