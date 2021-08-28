«Аталанта» близка к подписанию полузащитника АЗ

Хавбек АЗ Алкмаар Тен Копмейнерс находится в шаге от перехода в состав топового клуба Серии А.

«Аталанта» намерена успеть до срока окончания регистрации новых футболистов провернуть трансфер ещё одного игрока средней линии. В планы бергамасков входит приглашение ведущего хава АЗ Тена Копмейнерса. Он может стать уже четвёртым голландцем в составе и составить компанию Мартену де Рону, Хансу Хатебуру и Сэму Ламмерсу.

По информации Фабрицио Романо, «чёрно-синие» договорились с 23-летним игроком о сотрудничестве до 2026 года.

Ранее поступили сведения о намерениях «богини» усилиться вингером «Шахтёра» Манором Соломоном.