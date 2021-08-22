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Голландия. Эредивизие

«Аякс» лидирует в борьбе за нападающего «Копенгагена»

22 Августа 2021 • 21:04 Комментировать
Аякс
...
Витесс
1.28 5.80 10.00
29.08 15:30
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Голландский гранд намерен оформить подписание форварда «Копенгагена» Мохаммеда Дарами.

По сведениям журналиста Фабрицио Романо, амстердамцам удалось достичь со «львами» устной договорённости насчёт будущего трансфера 19-летнего игрока родом из Сьерра-Леоне.

На днях Мохаммед Дарами должен будет пройти медицинские тесты для «годензонен», после чего стороны подпишут контракт.

В числе претендентов на правого вингера «Копенгагена» значился также «Брюгге».

В 91 матче за датский гранд Дарами отличился 17 голами и 9 результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Копенгаген Трансферы футбола - лето 2021 Мохаммед Дарами
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