«Аякс» лидирует в борьбе за нападающего «Копенгагена»

Голландский гранд намерен оформить подписание форварда «Копенгагена» Мохаммеда Дарами.

По сведениям журналиста Фабрицио Романо, амстердамцам удалось достичь со «львами» устной договорённости насчёт будущего трансфера 19-летнего игрока родом из Сьерра-Леоне.

На днях Мохаммед Дарами должен будет пройти медицинские тесты для «годензонен», после чего стороны подпишут контракт.

В числе претендентов на правого вингера «Копенгагена» значился также «Брюгге».

В 91 матче за датский гранд Дарами отличился 17 голами и 9 результативными передачами.