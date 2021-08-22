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Голландия. Эредивизие

«Фейеноорд» справился дома с «Гоу Эхед Иглс»

22 Августа 2021 • 17:38 Комментировать
Фейеноорд
2:0
Гоу Эхед Иглс
окончен
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Завершился матч второго тура голландской Эредивизие между «Фейеноордом» и «Гоу Эхед Иглс». Хозяевам «Де Кёйп» удалось добыть на классе победу 2:0 благодаря дублю Брайана Линссена. Оба мяча 30-летний форвард провёл во втором тайме.

После двух туров у роттердамцев максимальные 6 очков в активе и промежуточное первое место в таблице.

Протокол игры  
Фейеноорд 2:0 Гоу Эхед Иглс
(1:0) Линссен Брайан 60'    
(2:0) Линссен Брайан 87'    
Бейло Юстин Педерсен Маркус Гольмгрен Траунер Гернот Сенеси Маркос   8' (Бургер Ваутер (   8'   84' Хендрикс Рамон   85') Маласиа Тирелл Тоорнстра Йенс Кекчю Оркун Джаханбакш Алиреза   67' (Эурснес Фредрик (   67') Тиль Гус Синистерра Луис Линссен Брайан
Запасные: Баннис Науфаль Троос Тейн Марсиано Офир Хапс Ридгесиано Фер Лерой Боженик Роберт
Хан Уорнер Дейл Матс   70' (Кардона Марк (   70') Наубер Геррит Баккер Юстин Кюйперс Бас   78' Люкассен Бойд Брауэрс Люк   81' (Буран Ясин (   81') Martjin Berden   71' (Ogechika Heil (   71') Ромменс Филипп Оратмангун Рагнар   57' (Ботос Яннис-Фивос (   57') Лидберг Исак   71' (Муленга Джейкоб (   71')
Запасные: Схюрман Йоб Идзес Джей Дюмай Квирмо Andries Noppert Крамер Йорис
22 августа. Стадион "Де Кёйп" (Роттердам).

 

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Фейеноорд Гоу Эхед Иглс
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окончен Твенте 1:1 Аякс 10 6.3 1.25
окончен Фейеноорд 2:0 Гоу Эхед Иглс
Идет 20 минута Витесс 0:1 Виллем II 1.7 3.9 4.8
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Сегодня, 22 Августа
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