«Фейеноорд» справился дома с «Гоу Эхед Иглс»

Завершился матч второго тура голландской Эредивизие между «Фейеноордом» и «Гоу Эхед Иглс». Хозяевам «Де Кёйп» удалось добыть на классе победу 2:0 благодаря дублю Брайана Линссена. Оба мяча 30-летний форвард провёл во втором тайме.
После двух туров у роттердамцев максимальные 6 очков в активе и промежуточное первое место в таблице.
Протокол игры
|(1:0) Линссен Брайан 60'
|(2:0) Линссен Брайан 87'
Бейло Юстин • Педерсен Маркус Гольмгрен • Траунер Гернот • Сенеси Маркос 8' ( Бургер Ваутер ( 8' • 84'Хендрикс Рамон 85') • Маласиа Тирелл • Тоорнстра Йенс • Кекчю Оркун • Джаханбакш Алиреза 67' ( Эурснес Фредрик ( 67') • Тиль Гус • Синистерра Луис • Линссен Брайан
Запасные: Баннис Науфаль • Троос Тейн • Марсиано Офир • Хапс Ридгесиано • Фер Лерой • Боженик Роберт
Хан Уорнер • Дейл Матс 70' ( Кардона Марк ( 70') • Наубер Геррит • Баккер Юстин • Кюйперс Бас • 78'Люкассен Бойд • Брауэрс Люк 81' ( Буран Ясин ( 81') • Martjin Berden 71' ( Ogechika Heil ( 71') • Ромменс Филипп • Оратмангун Рагнар 57' ( Ботос Яннис-Фивос ( 57') • Лидберг Исак 71' ( Муленга Джейкоб ( 71')
Запасные: Схюрман Йоб • Идзес Джей • Дюмай Квирмо • Andries Noppert • Крамер Йорис
22 августа. Стадион "Де Кёйп" (Роттердам).