«Фейеноорд» справился дома с «Гоу Эхед Иглс»

Завершился матч второго тура голландской Эредивизие между «Фейеноордом» и «Гоу Эхед Иглс». Хозяевам «Де Кёйп» удалось добыть на классе победу 2:0 благодаря дублю Брайана Линссена. Оба мяча 30-летний форвард провёл во втором тайме.

После двух туров у роттердамцев максимальные 6 очков в активе и промежуточное первое место в таблице.