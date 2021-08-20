«Аякс» в своем официальном инстаграм-аккаунте презентовал третий комплект игровой формы на предстоящий сезон. Он посвящен музыканту Бобу Марли.

Об этом свидетельствует несколько факторов. Во-первых, основной черный цвет разбавляют полоски желтого, зеленого и красного оттенков – это фирменные цвета Марли и растаманов. Во-вторых, под воротником на спине нанесено изображение трех птиц. Это – отсылка к песне Three Little Birds, исполнение которой можно услышать на каждом домашнем поединке команды.

Автором дизайна является Джек Хендерсон. Техническим спонсором «Аякса» снова стал бренд спортивной одежды Adidas.