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Голландия. Эредивизие

«Аякс» представил третий комплект формы, который создан в честь Боба Марли видео

20 Августа 2021 • 11:50 Комментировать
Твенте
...
Аякс
9.00 5.90 1.30
22.08 13:15
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«Аякс» в своем официальном инстаграм-аккаунте презентовал третий комплект игровой формы на предстоящий сезон. Он посвящен музыканту Бобу Марли.

Об этом свидетельствует несколько факторов. Во-первых, основной черный цвет разбавляют полоски желтого, зеленого и красного оттенков – это фирменные цвета Марли и растаманов. Во-вторых, под воротником на спине нанесено изображение трех птиц. Это – отсылка к песне Three Little Birds, исполнение которой можно услышать на каждом домашнем поединке команды.

Автором дизайна является Джек Хендерсон. Техническим спонсором «Аякса» снова стал бренд спортивной одежды Adidas. 

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Аякс
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