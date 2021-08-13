​Стекеленбург завершил карьеру в сборной Голландии

Голкипера Мартена Стекеленбурга не оказалось в числе игроков, вызванных на сентябрьские матчи сборной Голландии. На клубном сайте «Аякса» появилась информация о том, что футболист, которому в сентябре исполнится 39 лет, решил завершить международную карьеру.

Мартен Стекеленбург выступал за сборную Голландии с осени 2004 года с перерывами. Всего за «оранжевых» вратарь провёл 63 матча, в которых пропустил 48 голов. На чемпионате Европы-2020 Стекеленбург был основным голкипером голландской национальной сборной.

Теперь Мартен Стекеленбург сосредоточится на выступлениях за «Аякс».