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Голландия. Эредивизие

«Интер» в шаге от подписания Дюмфриса слухи

12 Августа 2021 • 22:17 Комментировать
Хераклес
...
ПСВ
14.08 19:45
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Дензел Дюмфрис, который во время Евро-2020 хорошо зарекомендовал себя, близок к тому, чтобы пойти на повышение. Сообщается, что уже в скором будущем будет объявлено о трансфере голландского защитника в миланский «Интер».

По информации журналиста Фабрицио Романо, руководство итальянского клуба уже достигло договорённости с ПСВ по сумме предстоящего перехода. Более того, «Интер» уладил все условия контракта игрока с его представителями .

Дюмфрис обойдется действующему чемпиону Серии А в 12 миллионов евро. В ближайшие дни футболист прибудет в Милан для прохождения медосмотра. В прошедшем сезоне 25-летний голландец провел 41 поединок во всех турнирах, записав себе в актив 4 гола и 9 результативных передач.

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Интер Милан ПСВ Дензел Дюмфрис Трансферы футбола - лето 2021
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