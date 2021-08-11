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Голландия. Эредивизие

​«Интер» близок к покупке Дюмфриса слухи

11 Августа 2021 • 18:29 Комментировать
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Голландский защитник Дензел Дюмфрис, который стал одним из открытий прошедшего чемпионата Европы, близок к переходу из ПСВ в «Интер». Как сообщает TuttoMercatoWeb, в миланском клубе уверены в успешном завершении этой сделки. «Интер» заплатит ПСВ 15 миллионов евро. За счёт бонусных выплат сумма трансфера Дюмфриса в конечном итоге может вырасти до 17-18 миллионов.

25-летний Дензел Дюмфрис выступает за ПСВ с лета 2018 года после перехода из «Херенвена». За команду из Эйндховена Дюмфрис провёл 124 матча, в которых забил 16 голов и отдал 20 результативных передач.

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Интер Милан ПСВ Дензел Дюмфрис Трансферы футбола - лето 2021
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