Голландский защитник Дензел Дюмфрис, который стал одним из открытий прошедшего чемпионата Европы, близок к переходу из ПСВ в «Интер». Как сообщает TuttoMercatoWeb, в миланском клубе уверены в успешном завершении этой сделки. «Интер» заплатит ПСВ 15 миллионов евро. За счёт бонусных выплат сумма трансфера Дюмфриса в конечном итоге может вырасти до 17-18 миллионов.

25-летний Дензел Дюмфрис выступает за ПСВ с лета 2018 года после перехода из «Херенвена». За команду из Эйндховена Дюмфрис провёл 124 матча, в которых забил 16 голов и отдал 20 результативных передач.