«Интер» сделал предложение ПСВ по трансферу Дюмфриса

Боссы миланского «Интера» намерены успеть подписать голландского защитника Дензела Дюмфриса до закрытия летнего трансферного окна.

Как сообщил в твиттер-аккаунте инсайдер Николо Скира, «нерадзурри» сделали предложение ПСВ. Чемпион Италии готов заплатить клубу из Эйндховена 15 миллионов евро за переход 25-летнего защитника. ПСВ же планирует выручить с продажи игрока не менее 20 миллионов.

Дюмфрис стал одним из открытий чемпионата Европы - 2020 в составе сборной Голландии.

В прошлом сезоне Эредивизии Дензел сыграл 30 матчей, забил два мяча, отдал шесть ассистов и получил шесть желтых карточек.