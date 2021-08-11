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Голландия. Эредивизие

«Интер» сделал предложение ПСВ по трансферу Дюмфриса

11 Августа 2021 • 11:06 Комментировать
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Боссы миланского «Интера» намерены успеть подписать голландского защитника Дензела Дюмфриса до закрытия летнего трансферного окна.

Как сообщил в твиттер-аккаунте инсайдер Николо Скира, «нерадзурри» сделали предложение ПСВ. Чемпион Италии готов заплатить клубу из Эйндховена 15 миллионов евро за переход 25-летнего защитника. ПСВ же планирует выручить с продажи игрока не менее 20 миллионов.

Дюмфрис стал одним из открытий чемпионата Европы - 2020 в составе сборной Голландии.

В прошлом сезоне Эредивизии Дензел сыграл 30 матчей, забил два мяча, отдал шесть ассистов и получил шесть желтых карточек.

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Интер Милан Дензел Дюмфрис Трансферы футбола - лето 2021
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