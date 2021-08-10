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Голландия. Эредивизие

Эриксен может вернуться в «Аякс»

10 Августа 2021 • 17:57 Комментировать
Аякс
...
НЕК Неймеген
1.11 9.00 28.00
14.08 22:00
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Хавбек «Интера» Кристиан Эриксен может снова стать игроком «Аякса», передаёт Football Italia. Это может произойти в том случае, когда игроку не снимут кардиостимулятор, при наличии которого он не сможет играть в Серии А.

Сообщается, что если полузащитник избавится от устройства, то сможет продолжить карьеру в «Интере». Однако, если Эриксену не разрешат его снять, то тогда он готов подумать о камбэке в «Аякс», так как в чемпионате Голландии он сможет играть с кардиостимулятором.

Напомним, что Эриксен выступал за «Аякс» с 2009 по 2013 год, откуда перешёл в «Тоттенхэм» за 14 миллионов евро.

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