Эриксен может вернуться в «Аякс»

Хавбек «Интера» Кристиан Эриксен может снова стать игроком «Аякса», передаёт Football Italia. Это может произойти в том случае, когда игроку не снимут кардиостимулятор, при наличии которого он не сможет играть в Серии А.

Сообщается, что если полузащитник избавится от устройства, то сможет продолжить карьеру в «Интере». Однако, если Эриксену не разрешат его снять, то тогда он готов подумать о камбэке в «Аякс», так как в чемпионате Голландии он сможет играть с кардиостимулятором.

Напомним, что Эриксен выступал за «Аякс» с 2009 по 2013 год, откуда перешёл в «Тоттенхэм» за 14 миллионов евро.