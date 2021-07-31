Игрок «Аякса» погиб в ДТП

Форвард юношеской команды «Аякса» Ноа Гессер погиб в ДТП. Об этом отрапортовала пресс-служба амстердамского клуба.

Авария произошла в пятницу, 30 июля. Автомобиль, в котором находился футболист, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с другой машиной. В результате ДТП также умер брат Гессера.

Ноа стал игроком голландского гранда в 2018 году. С того момента он защищал цвета юношеской команды «Аякса».

В прошлом сезоне чемпионата Голландии амстердамский клуб выиграл золотые медали, опередив ближайшего преследователя на 16 баллов.