«Лион» в скором времени усилится вратарём «Аякса»

Французский «Лион» достиг договоренности с «Аяксом» по трансферу камерунского голкипера Андре Онана. Как сообщается, уже в ближайшие дни игрок прибудет в расположение клуба для подписания контракта.

Издание L’Equipe передает, что «Лион» сумел сторговать сумму перехода с 14 миллионов евро до шести плюс различные бонусы. Такая низкая стоимость обусловлена двумя факторами. Во-первых, у вратаря заканчивается контракт следующим летом. Во-вторых, Онана на данный момент отбывает дисквалификацию за нарушение анти-допингового протокола.

Камерунец сможет вернутся на поле аж в ноябре, до этого времени ему будет разрешено тренироваться вместе с партнерами.