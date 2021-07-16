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Тадич подписал новый контракт с «Аяксом»

16 Июля 2021, 10:50,

Сербский вингер Душан Тадич пролонгировал сотрудничество с амстердамским «Аяксом».

Как сообщила клубная пресс-служба, новый контракт 32-летнего футболиста рассчитан до лета 2024 года. Стоит отметить, что предыдущее соглашение истекало в 2023 году.

Цвета голландского коллектива Тадич защищает с 2018 года. С того времени Душан провел 149 поединков во всех турнирах, записав на свой счет 76 забитых мячей.

Ранее сообщалось об интересе «Милана» к сербскому полузащитнику. «Россонери» вели переговоры с игроком, однако руководство «Аякса» отказалось продавать одного из лидеров команды.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Аякс, Душан Тадич
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