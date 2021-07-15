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​Роббен объявил о завершении карьеры

15 Июля 2021, 14:11,

Известный голландский футболист Арьен Роббен объявил о завершении карьеры. Решение повесить бутсы на гвоздь 37-летний игрок назвал сложным. На своей страничке в «Твиттере» Роббен поблагодарил всех за поддержку.

Напомним, что прошлым летом Арьен Роббен возобновлял карьеру после паузы, однако здоровье не позволило ему выступать на высоком уровне. В сезоне 2020/2021 Роббен провёл за  «Гронинген» только 7 матчей.

Арьен Роббен известен главным образом по выступлениям за «Челси», «Реал» и «Баварию». В составе мюнхенского клуба в 2013 году голландец становился победителем Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Арьен Роббен, Гронинген
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