Известный голландский футболист Арьен Роббен объявил о завершении карьеры. Решение повесить бутсы на гвоздь 37-летний игрок назвал сложным. На своей страничке в «Твиттере» Роббен поблагодарил всех за поддержку.

Напомним, что прошлым летом Арьен Роббен возобновлял карьеру после паузы, однако здоровье не позволило ему выступать на высоком уровне. В сезоне 2020/2021 Роббен провёл за «Гронинген» только 7 матчей.

Арьен Роббен известен главным образом по выступлениям за «Челси», «Реал» и «Баварию». В составе мюнхенского клуба в 2013 году голландец становился победителем Лиги чемпионов.