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​Овермарс: «У «Милана» нет шансов заполучить Тадича»

04 Июля 2021, 15:28,

Спортивный директор «Аякса» Марк Овермарс дал комментарий по поводу информации о том, что Душан Тадич может перейти в «Милан». Итальянский журналист Джанлука ди Марцио сообщал, что Тадич уже согласился на трансфер в стан «россонери».

«У «Милана» нет никаких шансов заполучить Тадича. Наш капитан в этом году не уйдёт. Он очень важен для клуба во многих отношениях. Так что с нашей стороны это однозначное «нет», - высказался Овермарс для Voetbal International.

Добавим, что Душан Тадич выступает за «Аякс» с лета 2018 года после перехода из английского «Саутгемптона».

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Милан, Аякс, Трансферы футбола - лето 2021, Марк Овермарс, Душан Тадич
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