​Овермарс: «У «Милана» нет шансов заполучить Тадича»

Спортивный директор «Аякса» Марк Овермарс дал комментарий по поводу информации о том, что Душан Тадич может перейти в «Милан». Итальянский журналист Джанлука ди Марцио сообщал, что Тадич уже согласился на трансфер в стан «россонери».

«У «Милана» нет никаких шансов заполучить Тадича. Наш капитан в этом году не уйдёт. Он очень важен для клуба во многих отношениях. Так что с нашей стороны это однозначное «нет», - высказался Овермарс для Voetbal International.

Добавим, что Душан Тадич выступает за «Аякс» с лета 2018 года после перехода из английского «Саутгемптона».