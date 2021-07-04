Тадич сказал «да» «Милану», но «Аякс» хочет сохранить игрока

Сербский нападающий Душан Тадич может продолжить карьеру в итальянской Серии А. Как сообщает на своём сайте известный журналист Джанлука ди Марцио, 32-летний футболист дал согласие на переход в «Милан». При этом «Аякс» хочет сохранить футболиста в своих рядах. Переговоры наверняка будут сложными.

Душан Тадич выступает за «Аякс» с лета 2018 года. В 149 матчах за амстердамский клуб серб отметился 76 голами и 70 результативными передачами на партнёров по команде. Эксперты из transfermarkt оценивают Тадича в 18 миллионов евро.