ЕВРО 2020: Новости Таблица плей-офф Результаты Расписание Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Голландии. Эредивизие 2020-2021
Сделать ставку
﻿

«Интер» близок к трансферу Дюмфриса

03 Июля 2021, 13:35,

Фланговый защитник сборной Голландии Дензел Дюмфрис, выступающий на клубном уровне за ПСВ, может продолжить карьеру в итальянском топ-клубе.

Как информирует De Telegraaf, оформить трансфер 25-летнего игрока хочет миланский «Интер». Стороны уже вступили в переговоры и близки к согласованию перехода.

В минувшем сезоне Дюмфрис провел 41 поединок, отметившись четырьмя забитыми мячами и девятью ассистами.

Трудовой договор защитника с ПСВ рассчитан до середины 2023 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 16 миллионов евро.

0
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Интер Милан, Трансферы футбола - лето 2021, Дензел Дюмфрис
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Швейцария в матче с французами отыгралась с 1:3 и победила в серии пенальти
Швейцария в матче с французами отыгралась с 1:3 и победила в серии пенальти  
Болельщика в футболке сборной России избили на матче Швеция - Украина
Болельщика в футболке сборной России избили на матче Швеция - Украина  
Будет новый чемпион! Португалия играла лучше, но Бельгии одного удара в створ хватило для победы
Будет новый чемпион! Португалия играла лучше, но Бельгии одного удара в створ хватило для победы  
Дьявольские неудачники: Распиаренная Бельгия снова вышмыгнула с Евро в четвертьфинале
Дьявольские неудачники: Распиаренная Бельгия снова вышмыгнула с Евро в четвертьфинале  
Украина стала ориентиром для России
Украина стала ориентиром для России  
Популярные материалы
​Путин высказался о провале сборной России на Евро-2020
​Путин высказался о провале сборной России на Евро-2020
Франция предала футбол и ответила за это
Франция предала футбол и ответила за это
Девушка дня: Кто такая Мария Шумилина, выбежавшая на поле Санкт-Петербурге
Девушка дня: Кто такая Мария Шумилина, выбежавшая на поле Санкт-Петербурге
​У сборной Украины нет шансов против Англии – объясняем почему
​У сборной Украины нет шансов против Англии – объясняем почему
Мбаппе выступил с заявлением после вылета с Евро-2020
Мбаппе выступил с заявлением после вылета с Евро-2020