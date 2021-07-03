«Интер» близок к трансферу Дюмфриса

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03 Июля 2021, 13:35,
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Фланговый защитник сборной Голландии Дензел Дюмфрис, выступающий на клубном уровне за ПСВ, может продолжить карьеру в итальянском топ-клубе.
Как информирует De Telegraaf, оформить трансфер 25-летнего игрока хочет миланский «Интер». Стороны уже вступили в переговоры и близки к согласованию перехода.
В минувшем сезоне Дюмфрис провел 41 поединок, отметившись четырьмя забитыми мячами и девятью ассистами.
Трудовой договор защитника с ПСВ рассчитан до середины 2023 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 16 миллионов евро.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Интер Милан, Трансферы футбола - лето 2021, Дензел Дюмфрис