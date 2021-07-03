Тадич может перейти в «Милан»

Сербский нападающий Душан Тадич может покинуть амстердамский «Аякс» в текущее трансферное окно. Интерес к 32-летнему футболисту проявляют в итальянской Серии А, об этом рапортует Sky Italia.

Источник рапортует, что подписать Тадича хочет «Милан». «Россонери» привлекает результативная игра серба, однако смущает возраст игрока. Миланский гранд подпишет Душана в том случае, если не получится заполучить более молодого форварда.

В минувшем сезоне нападающий забил 22 гола и сделал 26 ассистов в 51 поединке. Трансферная стоимость Тадича оценивается в 18 миллионов евро.