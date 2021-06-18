​«Шахтёр» купил у «Аякса» Траоре, которым интересовался «Локомотив»

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18 Июня 2021, 18:30,
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20-летний нападающий Лассина Траоре стал игроком «Шахтёра». На официальном сайте украинского клуба появилась информация о подписании с форвардом контракта сроком на пять лет. Траоре стал первым представителем Буркина-Фасо в истории «горняков».
Последние два сезона Лассина Траоре провёл первой команде «Аякса». В 31 матче за амстердамский клуб форвард отметился 12 голами и 12 результативными передачами на партнёров.
Отметим, что слухи активно связывали Траоре с «Локомотивом».
Стоит напомнить, что «Шахтёр» недавно возглавил итальянский тренер Роберто де Дзерби.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
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