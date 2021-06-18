​«Шахтёр» купил у «Аякса» Траоре, которым интересовался «Локомотив»

20-летний нападающий Лассина Траоре стал игроком «Шахтёра». На официальном сайте украинского клуба появилась информация о подписании с форвардом контракта сроком на пять лет. Траоре стал первым представителем Буркина-Фасо в истории «горняков».

Последние два сезона Лассина Траоре провёл первой команде «Аякса». В 31 матче за амстердамский клуб форвард отметился 12 голами и 12 результативными передачами на партнёров.

Отметим, что слухи активно связывали Траоре с «Локомотивом».

Стоит напомнить, что «Шахтёр» недавно возглавил итальянский тренер Роберто де Дзерби.