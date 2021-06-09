«Шахтёр» предложит 10 млн евро за нападающего, которым интересовался «Локомотив»

Форвард амстердамского «Аякса» Лассина Траоре может продолжить карьеру в чемпионате Украины. В услугах африканского нападающего заинтересован донецкий «Шахтёр», об этом информирует Voetbal International.

Согласно данным источника, боссы вице-чемпиона Украины готовы заплатить за буркинийского футболиста порядка десяти миллионов евро. Ранее об интересе к Траоре заявил московский «Локомотив».

Трудовое соглашение Лассины с голландским грандом рассчитано до конца сезона-2021/2022. Портал Transfermarkt оценил его стоимость в 6,5 миллиона евро.

В минувшем сезоне форвард сыграл 31 поединок на клубном уровне, отметившись 12 забитыми мячами и 12 ассистами.