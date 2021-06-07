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«Аталанта» хочет подписать полузащитника, которым интересовался «Спартак»

07 Июня 2021, 09:39,

Хавбек голландского клуба АЗ Тен Копмейнерс имеет вариант продолжения карьеры в итальянской Серии А. В подписании 23-летнего исполнителя заинтересована «Аталанта», об этом рапортует посредством своего «Твиттера» журналист Николо Скира.

Стоит отметить, что ранее интерес к игроку проявлял московский «Спартак». «Красно-белые» хотели подписать Копмейнерса в зимнее трансферное окно, однако стороны не сумели согласовать условия перехода.

В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 40 поединках, записав на свой счет 17 забитых мячей и семь результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Аталанта, Трансферы футбола - лето 2021, Тен Копмейнерс
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