«Аталанта» хочет подписать полузащитника, которым интересовался «Спартак»

Хавбек голландского клуба АЗ Тен Копмейнерс имеет вариант продолжения карьеры в итальянской Серии А. В подписании 23-летнего исполнителя заинтересована «Аталанта», об этом рапортует посредством своего «Твиттера» журналист Николо Скира.

Стоит отметить, что ранее интерес к игроку проявлял московский «Спартак». «Красно-белые» хотели подписать Копмейнерса в зимнее трансферное окно, однако стороны не сумели согласовать условия перехода.

В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 40 поединках, записав на свой счет 17 забитых мячей и семь результативных передач.