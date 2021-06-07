«Аталанта» хочет подписать полузащитника, которым интересовался «Спартак»

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07 Июня 2021, 09:39,
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Хавбек голландского клуба АЗ Тен Копмейнерс имеет вариант продолжения карьеры в итальянской Серии А. В подписании 23-летнего исполнителя заинтересована «Аталанта», об этом рапортует посредством своего «Твиттера» журналист Николо Скира.
Стоит отметить, что ранее интерес к игроку проявлял московский «Спартак». «Красно-белые» хотели подписать Копмейнерса в зимнее трансферное окно, однако стороны не сумели согласовать условия перехода.
В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 40 поединках, записав на свой счет 17 забитых мячей и семь результативных передач.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Аталанта, Трансферы футбола - лето 2021, Тен Копмейнерс