Тиль: «За «Фейеноорд» забью больше 10 голов»

Полузащитник московского «Спартака» Гус Тиль, который ушёл в аренду в «Фейеноорд», заявил, что забьёт за голландский клуб больше 10 мячей за сезон.

В интервью официальному сайту «Фейеноорда» Тиль сказал, что собирается отличиться больше 10 раз за год. Футболист гарантирует, что будет в нужной форме для того, чтобы играть в каждом матче. Тиль видит огромный потенциал в команде, а целью на сезон ему видится попадание в Лигу чемпионов.

Ранее была информация, что ещё одним игроком «Спартака» интересуются многие европейские клубы. Одним из претендентов на Алекса Крала был лондонский «Вест Хэм».

Тиль присоединится к «Фейеноорду» первого июля.