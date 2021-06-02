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Тиль: «За «Фейеноорд» забью больше 10 голов»

02 Июня 2021, 21:32,

Полузащитник московского «Спартака» Гус Тиль, который ушёл в аренду в «Фейеноорд», заявил, что забьёт за голландский клуб больше 10 мячей за сезон. 

В интервью официальному сайту «Фейеноорда» Тиль сказал, что собирается отличиться больше 10 раз за год. Футболист гарантирует, что будет в нужной форме для того, чтобы играть в каждом матче. Тиль видит огромный потенциал в команде, а целью на сезон ему видится попадание в Лигу чемпионов. 

Ранее была информация, что ещё одним игроком «Спартака» интересуются многие европейские клубы. Одним из претендентов на Алекса Крала был лондонский «Вест Хэм»

Тиль присоединится к «Фейеноорду» первого июля. 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Спартак Москва, Фейеноорд, Гус Тиль
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