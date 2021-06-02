​CAS рассмотрел апелляцию Онана – в феврале вратаря отстранили на год за допинг

В среду спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) рассмотрел апелляцию голкипера «Аякса» Андре Онана. В начале февраля УЕФА дисквалифицировал футболиста сроком на один год из-за обнаружения в его организме следов допинга.

Слушание по апелляции Онана продолжалось на протяжении четырёх часов. Футболист снова объяснил, что он по ошибке принял лекарство своей жены. Андре надеется, что его дисквалификацию отменят или хотя бы сократят. УЕФА надеется на сохранении санкций в силе.

Пока неизвестно, когда CAS объявит решение по этому делу. Как сообщает Goal.com, представители Онана надеются, что вердикт будет вынесен до конца недели.