​Де Лихт хочет покинуть «Ювентус» и делает намёк «Барселоне»

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25 Мая 2021, 10:57,
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Защитник Маттайс де Лихт чувствует себя некомфортно в «Ювентусе» и делает намёк «Барселоне» о том, что два года назад он ошибся, когда предпочёл отправиться в Турин. Об этом на страницах своего сайта сообщает CCMA.
Отмечается, что осуществить трансфер де Лихта из «Ювентуса» в «Барселону» будет сложно даже на фоне хороших отношений между клубами. Дело в финансовых проблемах, не позволяющих каталонскому клубу делать дорогостоящие трансферы летом.
В сезоне 2020/2021 21-летний Маттайс де Лихт провёл за «Ювентус» 36 матчей и забил один гол. Эксперты из transfermarkt оценивают игрока в 75 миллионов евро.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Барселона, Ювентус, Трансферы футбола - лето 2021, Маттайс де Лихт