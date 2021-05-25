​Де Лихт хочет покинуть «Ювентус» и делает намёк «Барселоне»

Защитник Маттайс де Лихт чувствует себя некомфортно в «Ювентусе» и делает намёк «Барселоне» о том, что два года назад он ошибся, когда предпочёл отправиться в Турин. Об этом на страницах своего сайта сообщает CCMA.

Отмечается, что осуществить трансфер де Лихта из «Ювентуса» в «Барселону» будет сложно даже на фоне хороших отношений между клубами. Дело в финансовых проблемах, не позволяющих каталонскому клубу делать дорогостоящие трансферы летом.

В сезоне 2020/2021 21-летний Маттайс де Лихт провёл за «Ювентус» 36 матчей и забил один гол. Эксперты из transfermarkt оценивают игрока в 75 миллионов евро.