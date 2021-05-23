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​Адвокат с трудом сдержал слёзы после последнего матча в карьере

23 Мая 2021, 15:40,

73-летний Дик Адвокат в воскресенье проводил последний матч в своей тренерской карьере. «Фейеноорд» под руководством Адвоката обыграл «Утрехт» (2:0) и завоевал билет в Лигу конференций.

После финального свистка Адвокат с трудом сдерживал слёзы, выйдя на газон. Под овации болельщиков тренер ускорился, желая поскорее оказаться в подтрибунном помещении, чтобы фанаты не видели его слёз.

Напомним, в своё время Дик Адвокат возглавлял «Зенит» и сборную России.

В воскресенье последний матч в карьере проведёт ещё один достаточно известный специалист – Рой Ходжсон из «Кристал Пэлас».

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Фейеноорд, Дик Адвокат
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