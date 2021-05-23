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​Адвокат отключил микрофон, который установили у его тренерской скамьи

23 Мая 2021, 15:22,

В воскресенье в заключительной игре сезона «Фейеноорд» принимал «Утрехт». В начале поединка Дик Адвокат, рулевой команды из Роттердама, заметил, что около его тренерской скамьи установлен микрофон. Чтобы никто не мог слышать, что говорят тренеры и футболисты в районе скамейки, Адвокат взял микрофон и отсоединил разъём ведущего к нему кабеля.

«Фейеноорд» обыграл «Утрехт» на своём поле со счётом 2:0. Именно клуб из Роттердама представит Голландию в Лиге конференций.

Стоит сказать, что эта игра стала последней в тренерской карьере Дика Адвоката. О своём решении уйти на пенсию он заявил ещё зимой.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Фейеноорд, Дик Адвокаат
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