Чемпионат Голландии. Эредивизие 2020-2021
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«Аякс» победил в меньшинстве, ПСВ опережает АЗ в борьбе за серебро

13 Мая 2021, 17:48,

В чемпионате Голландии завершились матчи предпоследнего тура. Обладатели золотых медалей, игроки «Аякса», переиграли «ВВВ-Венло» со счетом 3:1, хотя почти весь второй тайм провели в меньшинстве.

Что касается распределения мест на пьедестале, АЗ не смог обыграть «Гронинген» и на 99% финиширует на третьем месте. Вторым будет ПСВ, разобравшийся с «ПЕК Зволле» (4:2).

Протокол игры  
Аякс 3:1 ВВВ-Венло
(1:0) Ренсх Девайн 10'    
(2:0) Алле Себастьян 57'    
    76' Якумакис Георгиос (2:1)
(3:1) Кудус Мохаммед 77'    
Стекеленбург Мартен Тимбер Юррьен Шуурс Перр Мартинес Лисандро   49' Ренсх Девайн   69' (Гравенберх Райан (   69') Эккеленкамп Юрген Кудус Мохаммед   79' (Тадич Душан (   79') Нерес Давид   79' (Антони (   79') Классен Дэви   44' (Тейлор Кеннет (   44'   54') Идрисси Уссама   69' (Клейбер Шон (   69') Алле Себастьян
Запасные: Райцигер Даан Раатси Кэлвин Льянсана Энрик Траоре Лассина
Киршбаум Торстен Пахоник Тобиас Да Грака Кристофер Свинкелс Арьян Гувара Леон Шмиц Лукаш   58' (Хуппертс Гуус (   58') Машаш Зинедин   68' (Румер Якюро (   68') Пост Данни Янссен Симон   58' (Ариас Яфар (   58') Ван Крой Вито Якумакис Георгиос   44'
Запасные: Джон Джошуа Lars Nabbe Torino Hunte Шефер Штеффен Вербонг Брам Гельми Рой Эссануccи Вассим Ван Крой Делано
13 мая. Стадион "Йохан Кройф Арена" (Амстердам).
Протокол игры  
Гронинген 0:0 АЗ Алкмаар
Падт Серджио Данкерлёй Дамил Те Вирик Мик   72' Итакура Ко   68' Ван Хинтум Барт   80' Лундквист Рамон-Паскаль Матусива Азор Да Крус Алессио   83' (Роббен Арьен (   83') Эль-Мессауди Ахмед Эль-Ханкури Мохамед Paulos Abraham   67' (Ларсен Йорген (   67')
Запасные: Йоостен Патрик Ван Кам Даниэль Леаль Мигель Бротвейт Пер Де Бур Ян Суслов Томаш Шрек Сэм
Бизот Марко Свенссон Юнас   70' Класи Йорди Инди Мартинс Вайндал Оуэн Мидтше Фредрик Коопмейнерс Теун Стенгс Келвин Гудмундссон Альберт   89' (Гаудмейн Кензо (   89') Карлссон Йеспер III   72' (Эвьен Хэкон (   72') Абухлал Закария   60' (Боаду Мирон (   60')
Запасные: Сугавара Юкинари Гюллит Максим Беркхаут Йорн Баккер Мес Рейндерс Тиджани Дёйн Йелле Верхюлст Хоби
13 мая. Стадион "Hitachi Capital Mobility Stadion".
Протокол игры  
ПСВ 4:2 ПЕК Зволле
(1:0) Маус Ксавье 22'    
(2:0) Мален Дониэлл 29'    
(3:0) Вертессен Йорбе 34'    
(4:0) Захави Эран 54'    
    69' Ферай Иммануэль (4:1)
    90' Samir Lagsir (4:2)
Мвого Ивон Дюмфрис Дензел   86' (Пиру Йоэл (   86') Тезе Джордан Боскальи Оливье   46' (Росарио Пабло (   46') Макс Филипп   62' (Обиспо Армандо (   62') Вертессен Йорбе   46' (Виргевер Ник (   46') Ван Гинкел Марко Сангаре Ибрахим Гакпо Коди   62' (Мадуэке Нони (   62') Захави Эран Мален Дониэлл
Запасные: Уннерсталл Ларс Мюллер Винсент Файн Адриан
Маус Ксавье Байселмани Дестан   42'   70' (Бенсон Манюэль (   70') Лам Томас   66' Накаяма Юта Паал Кеннет Саймак Мустафа   84' (Samir Lagsir (   84') Ван Ден Белт Томас Штридер Рико   46' (Марк-Оливье Дуэ (   46'   52') Ферай Иммануэль Тедич Слободан   84' (Дрост Йеспер (   84') Клемент Пелле
Запасные: Рейндерс Элиано Бертрамс Найджел Ван Дёйнен Майк Хауптмейер Майк Мисиджан Вирджил Гучаннеджад Реза Daijiro Chirino
13 мая. Стадион "Филипс" (Эйндховен).
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Аякс, ПСВ, АЗ Алкмаар
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