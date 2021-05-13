«Аякс» победил в меньшинстве, ПСВ опережает АЗ в борьбе за серебро

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13 Мая 2021, 17:48,
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В чемпионате Голландии завершились матчи предпоследнего тура. Обладатели золотых медалей, игроки «Аякса», переиграли «ВВВ-Венло» со счетом 3:1, хотя почти весь второй тайм провели в меньшинстве.
Что касается распределения мест на пьедестале, АЗ не смог обыграть «Гронинген» и на 99% финиширует на третьем месте. Вторым будет ПСВ, разобравшийся с «ПЕК Зволле» (4:2).
Протокол игры
|(1:0) Ренсх Девайн 10'
|(2:0) Алле Себастьян 57'
|76' Якумакис Георгиос (2:1)
|(3:1) Кудус Мохаммед 77'
Стекеленбург Мартен • Тимбер Юррьен • Шуурс Перр • Мартинес Лисандро • 49'Ренсх Девайн 69' ( Гравенберх Райан ( 69') • Эккеленкамп Юрген • Кудус Мохаммед 79' ( Тадич Душан ( 79') • Нерес Давид 79' ( Антони ( 79') • Классен Дэви 44' ( Тейлор Кеннет ( 44' ) • 54'Идрисси Уссама 69' ( Клейбер Шон ( 69') • Алле Себастьян
Запасные: Райцигер Даан • Раатси Кэлвин • Льянсана Энрик • Траоре Лассина
Киршбаум Торстен • Пахоник Тобиас • Да Грака Кристофер • Свинкелс Арьян • Гувара Леон • Шмиц Лукаш 58' ( Хуппертс Гуус ( 58') • Машаш Зинедин 68' ( Румер Якюро ( 68') • Пост Данни • Янссен Симон 58' ( Ариас Яфар ( 58') • Ван Крой Вито • Якумакис Георгиос 44'
Запасные: Джон Джошуа • Lars Nabbe • Torino Hunte • Шефер Штеффен • Вербонг Брам • Гельми Рой • Эссануccи Вассим • Ван Крой Делано
13 мая. Стадион "Йохан Кройф Арена" (Амстердам).
Протокол игры
|Гронинген
|0:0
|АЗ Алкмаар
Падт Серджио • Данкерлёй Дамил • Те Вирик Мик • 72'Итакура Ко • 68'Ван Хинтум Барт • 80'Лундквист Рамон-Паскаль • Матусива Азор • Да Крус Алессио 83' ( Роббен Арьен ( 83') • Эль-Мессауди Ахмед • Эль-Ханкури Мохамед • Paulos Abraham 67' ( Ларсен Йорген ( 67')
Запасные: Йоостен Патрик • Ван Кам Даниэль • Леаль Мигель • Бротвейт Пер • Де Бур Ян • Суслов Томаш • Шрек Сэм
Бизот Марко • Свенссон Юнас • 70'Класи Йорди • Инди Мартинс • Вайндал Оуэн • Мидтше Фредрик • Коопмейнерс Теун • Стенгс Келвин • Гудмундссон Альберт 89' ( Гаудмейн Кензо ( 89') • Карлссон Йеспер III 72' ( Эвьен Хэкон ( 72') • Абухлал Закария 60' ( Боаду Мирон ( 60')
Запасные: Сугавара Юкинари • Гюллит Максим • Беркхаут Йорн • Баккер Мес • Рейндерс Тиджани • Дёйн Йелле • Верхюлст Хоби
13 мая. Стадион "Hitachi Capital Mobility Stadion".
Протокол игры
|ПСВ
|4:2
|ПЕК Зволле
|(1:0) Маус Ксавье 22'
|(2:0) Мален Дониэлл 29'
|(3:0) Вертессен Йорбе 34'
|(4:0) Захави Эран 54'
|69' Ферай Иммануэль (4:1)
|90' Samir Lagsir (4:2)
Мвого Ивон • Дюмфрис Дензел 86' ( Пиру Йоэл ( 86') • Тезе Джордан • Боскальи Оливье 46' ( Росарио Пабло ( 46') • Макс Филипп 62' ( Обиспо Армандо ( 62') • Вертессен Йорбе 46' ( Виргевер Ник ( 46') • Ван Гинкел Марко • Сангаре Ибрахим • Гакпо Коди 62' ( Мадуэке Нони ( 62') • Захави Эран • Мален Дониэлл
Запасные: Уннерсталл Ларс • Мюллер Винсент • Файн Адриан
Маус Ксавье • Байселмани Дестан 42' 70' ( Бенсон Манюэль ( 70') • Лам Томас • 66'Накаяма Юта • Паал Кеннет • Саймак Мустафа 84' ( Samir Lagsir ( 84') • Ван Ден Белт Томас • Штридер Рико 46' ( Марк-Оливье Дуэ ( 46' ) • 52'Ферай Иммануэль • Тедич Слободан 84' ( Дрост Йеспер ( 84') • Клемент Пелле
Запасные: Рейндерс Элиано • Бертрамс Найджел • Ван Дёйнен Майк • Хауптмейер Майк • Мисиджан Вирджил • Гучаннеджад Реза • Daijiro Chirino
13 мая. Стадион "Филипс" (Эйндховен).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Аякс, ПСВ, АЗ Алкмаар