«Аякс» победил в меньшинстве, ПСВ опережает АЗ в борьбе за серебро

В чемпионате Голландии завершились матчи предпоследнего тура. Обладатели золотых медалей, игроки «Аякса», переиграли «ВВВ-Венло» со счетом 3:1, хотя почти весь второй тайм провели в меньшинстве.

Что касается распределения мест на пьедестале, АЗ не смог обыграть «Гронинген» и на 99% финиширует на третьем месте. Вторым будет ПСВ, разобравшийся с «ПЕК Зволле» (4:2).