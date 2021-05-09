«Аякс» разгромил «Фейеноорд» в матче с автоголами, удалениями и незабитым пенальти

Противостояния «Фейеноорда» и «Аякса» всегда хороши. Не стал исключением и текущий сезон. В середине каждого тайма роттердамцы пропускали по автоголу, а на 80-й минуте Мохаммед Кудус сделал счет разгромным - 3:0. При этом «Фейеноорд» не забил пенальти, также последние полчаса противники играли в неполных составах.

«Фейеноорд» остается пятым, «Аякс» недавно отпраздновал чемпионство.