«Аякс» разгромил «Фейеноорд» в матче с автоголами, удалениями и незабитым пенальти

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09 Мая 2021, 17:30,
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Противостояния «Фейеноорда» и «Аякса» всегда хороши. Не стал исключением и текущий сезон. В середине каждого тайма роттердамцы пропускали по автоголу, а на 80-й минуте Мохаммед Кудус сделал счет разгромным - 3:0. При этом «Фейеноорд» не забил пенальти, также последние полчаса противники играли в неполных составах.
«Фейеноорд» остается пятым, «Аякс» недавно отпраздновал чемпионство.
Протокол игры
|21' Сенеси Маркос (0:1)
|67' Хапс Ридгесиано (0:2)
|80' Кудус Мохаммед (0:3)
Бейло Юстин • Гертрейда Лютсхарел • Боттегин Эрик • Сенеси Маркос • Маласиа Тирелл 38' • 60'Тейшейра Жоау • Фер Лерой • 14'Кекчю Оркун 73' ( Йоргенсен Николай ( 73') • Линссен Брайан 79' ( Пратто Лукас ( 79') • Боженик Роберт 62' ( Хапс Ридгесиано ( 62') • Синистерра Луис
Запасные: Марсман Ник • Эль-Бушатауи Ашраф • Тен Хове Рамон • Спайич Урош • Димерс Марк
Стекеленбург Мартен • Мазрауи Нуссер 46' ( Шуурс Перр ( 46') • Тимбер Юррьен • Мартинес Лисандро • 79'Ренсх Девайн 72' ( Клейбер Шон ( 72') • Альварес Эдсон 44' • 45'Классен Дэви • Гравенберх Райан 72' ( Эккеленкамп Юрген ( 72') • Антони 76' ( Нерес Давид ( 76') • Алле Себастьян 46' ( Кудус Мохаммед ( 46') • Тадич Душан
Запасные: Идрисси Уссама • Райцигер Даан • Тейлор Кеннет • Схерпен Кьелл • Броббей Брайан • Траоре Лассина
09 мая. Стадион "Де Кёйп" (Роттердам).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Аякс, Фейеноорд