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«Аякс» разгромил «Фейеноорд» в матче с автоголами, удалениями и незабитым пенальти

09 Мая 2021, 17:30,

Противостояния «Фейеноорда» и «Аякса» всегда хороши. Не стал исключением и текущий сезон. В середине каждого тайма роттердамцы пропускали по автоголу, а на 80-й минуте Мохаммед Кудус сделал счет разгромным - 3:0. При этом «Фейеноорд» не забил пенальти, также последние полчаса противники играли в неполных составах.

«Фейеноорд» остается пятым, «Аякс» недавно отпраздновал чемпионство.

Протокол игры  
Фейеноорд 0:3 Аякс
    21' Сенеси Маркос (0:1)
    67' Хапс Ридгесиано (0:2)
    80' Кудус Мохаммед (0:3)
Бейло Юстин Гертрейда Лютсхарел Боттегин Эрик Сенеси Маркос Маласиа Тирелл   38'   60' Тейшейра Жоау Фер Лерой   14' Кекчю Оркун   73' (Йоргенсен Николай (   73') Линссен Брайан   79' (Пратто Лукас (   79') Боженик Роберт   62' (Хапс Ридгесиано (   62') Синистерра Луис
Запасные: Марсман Ник Эль-Бушатауи Ашраф Тен Хове Рамон Спайич Урош Димерс Марк
Стекеленбург Мартен Мазрауи Нуссер   46' (Шуурс Перр (   46') Тимбер Юррьен Мартинес Лисандро   79' Ренсх Девайн   72' (Клейбер Шон (   72') Альварес Эдсон   44'   45' Классен Дэви Гравенберх Райан   72' (Эккеленкамп Юрген (   72') Антони   76' (Нерес Давид (   76') Алле Себастьян   46' (Кудус Мохаммед (   46') Тадич Душан
Запасные: Идрисси Уссама Райцигер Даан Тейлор Кеннет Схерпен Кьелл Броббей Брайан Траоре Лассина
09 мая. Стадион "Де Кёйп" (Роттердам).

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Аякс, Фейеноорд
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