«Барселона» интересуется нападающим ПСВ

Нападающий ПСВ Дониэлл Мален может сменить клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает Mundo Deportivo, интерес к голландцу проявляется «Барселона». Каталонский клуб рассматривает Малена в качестве альтернативы нападающему «Лиона» Мемфису Депаю. Отмечается, что главная проблема заключается в трансферной стоимости футболиста, «сине-гранатовые» не готовы тратить большие деньги летом.

22-летний нападающий сыграл 43 матча за ПСВ во всех турнирах нынешнего сезона, забил 25 голов и отдал 9 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивается стоимость Малена в 30 миллионов евро.