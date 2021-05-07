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«Барселона» интересуется нападающим ПСВ

07 Мая 2021, 21:31,

Нападающий ПСВ Дониэлл Мален может сменить клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает Mundo Deportivo, интерес к голландцу проявляется «Барселона». Каталонский клуб рассматривает Малена в качестве альтернативы нападающему «Лиона» Мемфису Депаю. Отмечается, что главная проблема заключается в трансферной стоимости футболиста, «сине-гранатовые» не готовы тратить большие деньги летом.

22-летний нападающий сыграл 43 матча за ПСВ во всех турнирах нынешнего сезона, забил 25 голов и отдал 9 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивается стоимость Малена в 30 миллионов евро.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, ПСВ, Дониэлл Мален
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