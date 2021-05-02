Тадич - о чемпионстве: «Мы хотим большего»

«Аякс» на своем поле разгромил «Эммен» (4:0) в матче тридцать первого тура чемпионата Голландии.

Хозяева открыли счёт уже на десятой минуте, забитым голом отметился Тимбер. Остальные три мяча были забиты во втором тайме.

Отрыв «Аякса» от ПСВ составляет пятнадцать очков, а до конца чемпионата осталось три тура. Таким образом, «Аякс» стал чемпионом в 35-й раз в своей истории.

Успех прокомментировал полузащитник «Аякса» Душан Тадич.

«Прекрасно. Жаль, что стадион не был забит полностью. Здорово, что нам удалось сделать дубль, но мы хотим большего», - цитирует сербского полузащитника ESPN.