Тадич - о чемпионстве: «Мы хотим большего»

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02 Мая 2021, 17:43,
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«Аякс» на своем поле разгромил «Эммен» (4:0) в матче тридцать первого тура чемпионата Голландии.
Хозяева открыли счёт уже на десятой минуте, забитым голом отметился Тимбер. Остальные три мяча были забиты во втором тайме.
Отрыв «Аякса» от ПСВ составляет пятнадцать очков, а до конца чемпионата осталось три тура. Таким образом, «Аякс» стал чемпионом в 35-й раз в своей истории.
Успех прокомментировал полузащитник «Аякса» Душан Тадич.
«Прекрасно. Жаль, что стадион не был забит полностью. Здорово, что нам удалось сделать дубль, но мы хотим большего», - цитирует сербского полузащитника ESPN.
|(1:0) Тимбер Юррьен 10'
|(2:0) Алле Себастьян 61'
|(3:0) Ренсх Девайн 66'
|(4:0) Классен Дэви 74'
Стекеленбург Мартен • Ренсх Девайн 67' ( Мазрауи Нуссер ( 67') • Тимбер Юррьен 77' ( Шуурс Перр ( 77') • Мартинес Лисандро • Тальяфико Николас • 65'Альварес Эдсон • 57'Классен Дэви 88' ( Лабьяд Закария ( 88') • Гравенберх Райан 77' ( Кудус Мохаммед ( 77') • Антони 67' ( Нерес Давид ( 67') • Алле Себастьян • Тадич Душан
Запасные: Идрисси Уссама • Райцигер Даан • Схерпен Кьелл • Броббей Брайан • Эккеленкамп Юрген • Клейбер Шон • Траоре Лассина
Веррипс Михаэл • Бейл Гленн • Араухо Мигель • Веендорп Кезиа • Кавлан Канер • 14'Влак Яри 61' 73' ( Гладон Пол ( 73') • Бернаду Лукас 83' ( Тибблинг Симон ( 83') • Elias Frei 73' ( Бен Мусса Хилал ( 73') • Пенья Серхио • Аджич Лука 83' ( Де Вос Робберт ( 83') • Де Леув Михаэль 89' ( Didier La Torre ( 89')
Запасные: Ринер Жан-Пьер • Лаурсен Николай • Тельгенкамп Деннис • Колар Марко • Шолте Бен • Ван дер Лей Стефан • Гергюлю Ферхат
02 мая. Стадион "Йохан Кройф Арена" (Амстердам).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Аякс, Душан Тадич
Шикарные края, двужильный Классен, мобильный Антони, раззабивавшийся Аллер, капитаще Тадич - все хорошо у Аякса. Схюрс, Гравернберг, Кудус, Ренч, Идрисси сделают существенный скачок в следующем сезоне, как кажется.