Игрок «Аякса» с пенальти пробил за пределы стадиона - видео

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30 Апреля 2021, 22:46,
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19-летний форвард «Аякса» Брайан Броббей отметился курьёзным ударом с 11-метровой отметки. В матче за вторую команду амстердамского клуба футболист подошел к мячу и пробил гораздо выше ворот. Игровая сфера вовсе покинула пределы невысокого стадиона «Алмере Сити», одного из лидеров Первого дивизиона.
Броббей оценивается в 6 млн евро, при этом летом на правах свободного агента он отправится в «РБ Лейпциг». В текущем сезоне у игрока 6 голов в 18 матчах за основную команду «Аякса».
Brian Brobbey schiet bij zijn penalty de bal het stadion uit!— ESPN NL (@ESPNnl) April 30, 2021
"Op een amateurveld zou je nu roepen: Zelf halen!"
#almjaj pic.twitter.com/n2X2s3yTNa
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Аякс, Курьёз, Брайан Броббей