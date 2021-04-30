Игрок «Аякса» с пенальти пробил за пределы стадиона - видео

19-летний форвард «Аякса» Брайан Броббей отметился курьёзным ударом с 11-метровой отметки. В матче за вторую команду амстердамского клуба футболист подошел к мячу и пробил гораздо выше ворот. Игровая сфера вовсе покинула пределы невысокого стадиона «Алмере Сити», одного из лидеров Первого дивизиона.

Броббей оценивается в 6 млн евро, при этом летом на правах свободного агента он отправится в «РБ Лейпциг». В текущем сезоне у игрока 6 голов в 18 матчах за основную команду «Аякса».