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Игрок «Аякса» с пенальти пробил за пределы стадиона - видео

30 Апреля 2021, 22:46,

19-летний форвард «Аякса» Брайан Броббей отметился курьёзным ударом с 11-метровой отметки. В матче за вторую команду амстердамского клуба футболист подошел к мячу и пробил гораздо выше ворот. Игровая сфера вовсе покинула пределы невысокого стадиона «Алмере Сити», одного из лидеров Первого дивизиона.

Броббей оценивается в 6 млн евро, при этом летом на правах свободного агента он отправится в «РБ Лейпциг». В текущем сезоне у игрока 6 голов в 18 матчах за основную команду «Аякса».

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Аякс, Курьёз, Брайан Броббей
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