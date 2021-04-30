​Тен Хаг: «Не стану говорить, что не мог оказаться в «Тоттенхэме»

В пятницу было объявлено о том, что контракт Эрика тен Хага с «Аяксом» был продлён до конца июня 2023 года. Рулевой амстердамского клуба отреагировал на слухи, которые связывали его с переходом в «Тоттенхэм».

«Я не стану говорить о том, что не мог оказаться в «Тоттенхэме». Но я знаю, что у меня есть здесь. Я знаю, какие у нас цели. Я счастлив здесь. Именно здесь моя голова и моё сердце», - приводит слова тен Хага журналист PA Sport Джонатан Вел на своей страничке в Twitter.

Напомним, что «Тоттенхэм» ищет нового тренера после решения уволить Жозе Моуринью. Португалец проработал с командой полтора года.