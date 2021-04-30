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​«Аякс» объявил о продлении контракта с главным тренером

30 Апреля 2021, 12:44,

Главный тренер «Аякса» поставил подпись под новым контрактом с «Аяксом», о чём сообщила пресс-служба голландского клуба. Новый трудовой договор пятидесятиоднолетнего специалиста рассчитан до конца июня 2023 года.

Продление контракта с тен Хагом ещё на один год можно называть важным шагом для «Аякса», поскольку тренер команды часто оказывался в центре слухов. Эрика регулярно связывали с клубами из более статусных чемпионатов. В последнее время тренера сватали в «Тоттенхэм» - лондонцы ищут тренера после увольнения Жозе Моуринью.

Эрик тен Хаг работает в «Аяксе» с 2017 года.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Аякс, Эрик тен Хаг
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