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«Аякс» разобрался с АЗ и на 99,99% гарантировал золотые медали

25 Апреля 2021, 17:30,

В центральном матче 30-го тура чемпионата Голландии «Аякс» играл против АЗ и в концовке дожал претендента на второе место. Дубль Дэви Классена позволил амстердамцам победить со  счетом 2:0 и сохранить отрыв от главного преследователя в 12 очков. Только невероятное чудо может помешать столичной команде завоевать чемпионский титул за 4 тура до завершения сезона.

Протокол игры  
Аякс 2:0 АЗ Алкмаар
(1:0) Классен Дэви 66'    
(2:0) Классен Дэви 90'    
Стекеленбург Мартен Ренсх Девайн   65' (Мазрауи Нуссер (   65') Тимбер Юррьен Мартинес Лисандро Тальяфико Николас Альварес Эдсон Классен Дэви Гравенберх Райан Антони   64' (Нерес Давид (   64') Алле Себастьян   85' (Броббей Брайан (   85') Тадич Душан   90' (Идрисси Уссама (   90')
Запасные: Райцигер Даан Схерпен Кьелл Кудус Мохаммед Эккеленкамп Юрген Клейбер Шон Шуурс Перр Траоре Лассина Лабьяд Закария
Бизот Марко Сугавара Юкинари Летсерт Тимо   90' (Леувин Рамон (   90') Инди Мартинс Вайндал Оуэн Мидтше Фредрик Гудмундссон Альберт   73' (Де Вит Дани (   73') Коопмейнерс Теун Стенгс Келвин Боаду Мирон Карлссон Йеспер III   42'   78' (Рейндерс Тиджани (   78')
Запасные: Абухлал Закария Баккер Мес Дёйн Йелле Эвьен Хэкон Верхюлст Хоби Гаудмейн Кензо
25 апреля. Стадион "Йохан Кройф Арена" (Амстердам).

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Аякс, АЗ Алкмаар
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Комментарии (1)
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Bartimeus
25 Апреля 2021, 17:37

Отличный матч, Классен монстр. Тпдич, Тальяфико как обычно, на высоком уровне. Задавили просто АЗ без шансов. Уже можно поздравить с чемпионством!

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