«Аякс» разобрался с АЗ и на 99,99% гарантировал золотые медали

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25 Апреля 2021, 17:30,
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В центральном матче 30-го тура чемпионата Голландии «Аякс» играл против АЗ и в концовке дожал претендента на второе место. Дубль Дэви Классена позволил амстердамцам победить со счетом 2:0 и сохранить отрыв от главного преследователя в 12 очков. Только невероятное чудо может помешать столичной команде завоевать чемпионский титул за 4 тура до завершения сезона.
Протокол игры
|Аякс
|2:0
|АЗ Алкмаар
|(1:0) Классен Дэви 66'
|(2:0) Классен Дэви 90'
Стекеленбург Мартен • Ренсх Девайн 65' ( Мазрауи Нуссер ( 65') • Тимбер Юррьен • Мартинес Лисандро • Тальяфико Николас • Альварес Эдсон • Классен Дэви • Гравенберх Райан • Антони 64' ( Нерес Давид ( 64') • Алле Себастьян 85' ( Броббей Брайан ( 85') • Тадич Душан 90' ( Идрисси Уссама ( 90')
Запасные: Райцигер Даан • Схерпен Кьелл • Кудус Мохаммед • Эккеленкамп Юрген • Клейбер Шон • Шуурс Перр • Траоре Лассина • Лабьяд Закария
Бизот Марко • Сугавара Юкинари • Летсерт Тимо 90' ( Леувин Рамон ( 90') • Инди Мартинс • Вайндал Оуэн • Мидтше Фредрик • Гудмундссон Альберт 73' ( Де Вит Дани ( 73') • Коопмейнерс Теун • Стенгс Келвин • Боаду Мирон • Карлссон Йеспер III 42' 78' ( Рейндерс Тиджани ( 78')
Запасные: Абухлал Закария • Баккер Мес • Дёйн Йелле • Эвьен Хэкон • Верхюлст Хоби • Гаудмейн Кензо
25 апреля. Стадион "Йохан Кройф Арена" (Амстердам).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Аякс, АЗ Алкмаар
Отличный матч, Классен монстр. Тпдич, Тальяфико как обычно, на высоком уровне. Задавили просто АЗ без шансов. Уже можно поздравить с чемпионством!