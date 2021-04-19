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«Аякс» раскритиковал решение о создании Суперлиги

19 Апреля 2021, 22:57,

Генеральный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар выступил с заявлением, в котором раскритиковал решение о создании Суперлиги.

«Мы озадачены и разочарованы. Наш клуб полностью поддерживает новую схему, которую УЕФА предложил нам сегодня.

Нас удивляет это внезапное решение, к которому в выходные пришли руководители ведущих клубов. Европейский футбол ждёт туманное будущее», - цитирует ван дер Сара пресс-служба «Аякса».

Напомним, что организаторами Суперлиги являются двенадцать клубов – «Арсенал», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Милан», «Интер», «Ювентус», «Атлетико», «Реал», «Барселона».

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Аякс, Эдвин Ван Дер Сар
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Комментарии (1)
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Super fanat
20 Апреля 2021, 00:37

Обратите внимание на мнение действительно исторического клуба! Его позиция с Баварией и ПСЖ должна стать наиболее яркой демонстрацией реакции мирового футбола на алчное желание нескольких клубов нажиться на своём имени. Пускай рубятся за деньги, а не за трофеи. Так и фан-база потихоньку развеется.

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