«Аякс» раскритиковал решение о создании Суперлиги

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19 Апреля 2021, 22:57,
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Генеральный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар выступил с заявлением, в котором раскритиковал решение о создании Суперлиги.
«Мы озадачены и разочарованы. Наш клуб полностью поддерживает новую схему, которую УЕФА предложил нам сегодня.
Нас удивляет это внезапное решение, к которому в выходные пришли руководители ведущих клубов. Европейский футбол ждёт туманное будущее», - цитирует ван дер Сара пресс-служба «Аякса».
Напомним, что организаторами Суперлиги являются двенадцать клубов – «Арсенал», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Милан», «Интер», «Ювентус», «Атлетико», «Реал», «Барселона».
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Аякс, Эдвин Ван Дер Сар
Обратите внимание на мнение действительно исторического клуба! Его позиция с Баварией и ПСЖ должна стать наиболее яркой демонстрацией реакции мирового футбола на алчное желание нескольких клубов нажиться на своём имени. Пускай рубятся за деньги, а не за трофеи. Так и фан-база потихоньку развеется.