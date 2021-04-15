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Тальяфико прокомментировал слухи об интересе со стороны «Интера»

15 Апреля 2021, 21:57,

Защитник амстердамского «Аякса» Николас Тальяфико прокомментировал интерес к своей персоне со стороны «Интера».

«Невероятно, когда слухи связывают вас с таким великим клубом. Моим кумиром был Дзанетти, который всю свою карьеру провёл в «Интере». Конечно, интерес со стороны такого клуба радует меня, но я являюсь реалистом и предпочитаю сконцентрироваться на настоящем. Сейчас я наслаждаюсь выступлениями за «Аякс», посмотрим, что ждёт меня в будущем», - цитирует Тальяфико Tuttomercatoweb.

Трансферная стоимость 28-летнего аргентинца оценивается в двадцать пять миллионов евро.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Интер Милан, Аякс, Николас Тальяфико
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