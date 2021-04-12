Роббен сыграл впервые за полгода

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12 Апреля 2021, 12:11,
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Атакующий полузащитник Арьен Роббен, выступающий у себя на родине за клуб «Гронинген», вышел поле в поединке 29-го тура чемпионата Голландии против «Херенвена» (0:2).
37-летний вингер появился на замену в концовке второго тайма. Стоит отметить, что Роббен не играл с середины октября 2020-го года из-за повреждения.
Напомним, что летом 2019-го года Арьен объявил о завершении игровой карьеры, однако спустя год принял решение вернуться в футбол.
Действующее соглашение опытного футболиста с «Гронингеном» истекает по окончании сезона-2020/2021. В текущем розыгрыше Эредивизии полузащитник провел всего три встречи.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Арьен Роббен