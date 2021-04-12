Роббен сыграл впервые за полгода

Атакующий полузащитник Арьен Роббен, выступающий у себя на родине за клуб «Гронинген», вышел поле в поединке 29-го тура чемпионата Голландии против «Херенвена» (0:2).

37-летний вингер появился на замену в концовке второго тайма. Стоит отметить, что Роббен не играл с середины октября 2020-го года из-за повреждения.

Напомним, что летом 2019-го года Арьен объявил о завершении игровой карьеры, однако спустя год принял решение вернуться в футбол.

Действующее соглашение опытного футболиста с «Гронингеном» истекает по окончании сезона-2020/2021. В текущем розыгрыше Эредивизии полузащитник провел всего три встречи.