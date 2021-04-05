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Коомпейнерс: «Рома» проявляет интерес ко мне»

05 Апреля 2021, 21:16,

Полузащитник «АЗ Алкмаар» Теун Коомпейнерс подтвердил интерес к своей персоне со стороны «Ромы».

«Рома» проявляет интерес, посмотрим, что произойдёт. Вполне логично, что за мной следят большие европейские клубы, мы здорово выступаем в этом сезоне. Но пока рано говорить о трансфере», - цитирует Коомпейнерс NOS.

23-летний опорный полузащитник сыграл тридцать семь матчей за голландский клуб во всех турнирах нынешнего сезона, забил семнадцать голов и отдал семь голевых передач. Трансферная стоимость Коомпейнерса по версии портала Transfermarkt оценивается в семнадцать с половиной миллионов евро.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Рома, АЗ Алкмаар, Теун Коомпейнерс
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