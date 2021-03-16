Бельгия и Голландия близки к объединению чемпионатов

В среду топ-клубы Бельгии сделали решительный шаг к объединённому чемпионату с Голландией. Потенциальный турнир может быть назван БеНелигой. По данным Washington Post, 25 профессиональных клубов Бельгии на генеральной ассамблее профессиональной лиги страны высказались за проведение нового соревнования.

В чемпионате Бельгии лидирует «Брюгге», который после 30 сыгранных матчей на 19 очков оторвался от второго места. В Голландии на первом месте «Аякс» с запасом в 8 очков от второй строчки и не сыгранным матчем.

В таблице коэффициентов УЕФА Голландия седьмая, Бельгия - девятая.