«Аякс» на 90-й минуте ушёл от поражения в матче с ПСВ

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28 Февраля 2021, 18:24,
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В центральном матче 24-го тура чемпионата Голландии ПСВ принимал «Аякс». Гости чаще контролировали мяч, а их атакам постоянно не хватало точного завершения. Игроки ПСВ, наоборот, пробивали всё время в створ. На 39-й минуте Эран Захави со штрафного метров с 22 пробил над стенкой в ближнюю девятку и едва не принес победу эйндховенцам. В концовке в контратаке Йорбе Вертессен продавил оборону «Аякса» и забил мяч, но при этом все же сыграл рукой. Гости спаслись в компенсированное время, Душан Тадич сравнял счет ударом с пенальти - 1:1. «Аякс» опережает ПСВ на всё те же шесть очков.
Протокол игры
|(1:0) Захави Эран 39'
|90' Тадич Душан (1:1)
Мвого Ивон • Дюмфрис Дензел • 90'Тезе Джордан • Фиргевер Ник • Макс Филипп • Гётце Марио • Росарио Пабло 72' ( Гутьеррес Эрик ( 72') • Боскальи Оливье • 54'Томас Райян 76' ( Вертессен Йорбе ( 76') • Мален Дониэлл • 89'Захави Эран 87'
Запасные: Баумгартль Тимо • Ван Гинкел Марко • Уннерсталл Ларс • Файн Адриан • Обиспо Армандо • Деланге Максим • Пироэ Жоэль
Стекеленбург Мартен • Ренсх Девайн 46' ( Шуурс Перр ( 46') • Тимбер Юррьен • Мартинес Лисандро • Блинд Дэйли • Альварес Эдсон 38' 57' ( Нерес Давид ( 57') • Классен Дэви • Гравенберх Райан 81' ( Броббей Брайан ( 81') • Антони 57' ( Кудус Мохаммед ( 57') • Алле Себастьян • Тадич Душан
Запасные: Идрисси Уссама • Тимбер Квинтен • Схерпен Кьелл • Эккеленкамп Юрген • Раатси Кэлвин • Клейбер Шон • Траоре Лассина
28 февраля. Стадион "Филипс" (Эйндховен).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Аякс, ПСВ