«Аякс» на 90-й минуте ушёл от поражения в матче с ПСВ

В центральном матче 24-го тура чемпионата Голландии ПСВ принимал «Аякс». Гости чаще контролировали мяч, а их атакам постоянно не хватало точного завершения. Игроки ПСВ, наоборот, пробивали всё время в створ. На 39-й минуте Эран Захави со штрафного метров с 22 пробил над стенкой в ближнюю девятку и едва не принес победу эйндховенцам. В концовке в контратаке Йорбе Вертессен продавил оборону «Аякса» и забил мяч, но при этом все же сыграл рукой. Гости спаслись в компенсированное время, Душан Тадич сравнял счет ударом с пенальти - 1:1. «Аякс» опережает ПСВ на всё те же шесть очков.