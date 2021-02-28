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«Аякс» на 90-й минуте ушёл от поражения в матче с ПСВ

28 Февраля 2021, 18:24,

В центральном матче 24-го тура чемпионата Голландии ПСВ принимал «Аякс». Гости чаще контролировали мяч, а их атакам постоянно не хватало точного завершения. Игроки ПСВ, наоборот, пробивали всё время в створ. На 39-й минуте Эран Захави со штрафного метров с 22 пробил над стенкой в ближнюю девятку и едва не принес победу эйндховенцам. В концовке в контратаке Йорбе Вертессен продавил оборону «Аякса» и забил мяч, но при этом все же сыграл рукой. Гости спаслись в компенсированное время, Душан Тадич сравнял счет ударом с пенальти - 1:1. «Аякс» опережает ПСВ на всё те же шесть очков.

Протокол игры  
ПСВ 1:1 Аякс
(1:0) Захави Эран 39'    
    90' Тадич Душан (1:1)
Мвого Ивон Дюмфрис Дензел   90' Тезе Джордан Фиргевер Ник Макс Филипп Гётце Марио Росарио Пабло   72' (Гутьеррес Эрик (   72') Боскальи Оливье   54' Томас Райян   76' (Вертессен Йорбе (   76') Мален Дониэлл   89' Захави Эран   87'
Запасные: Баумгартль Тимо Ван Гинкел Марко Уннерсталл Ларс Файн Адриан Обиспо Армандо Деланге Максим Пироэ Жоэль
Стекеленбург Мартен Ренсх Девайн   46' (Шуурс Перр (   46') Тимбер Юррьен Мартинес Лисандро Блинд Дэйли Альварес Эдсон   38'   57' (Нерес Давид (   57') Классен Дэви Гравенберх Райан   81' (Броббей Брайан (   81') Антони   57' (Кудус Мохаммед (   57') Алле Себастьян Тадич Душан
Запасные: Идрисси Уссама Тимбер Квинтен Схерпен Кьелл Эккеленкамп Юрген Раатси Кэлвин Клейбер Шон Траоре Лассина
28 февраля. Стадион "Филипс" (Эйндховен).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Аякс, ПСВ
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